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    • Ekonomi
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    • 18.03.2020 09:05
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    fiyatları dip yaptı! 4 yılın en düşüğünde

    haberi... Koronavirüs salgını nedeniyle piyasalarda dalgalanmalar sürerken, e olan talebin düşmesi ve OPEC üyelerinin üretimi kısmaması nedeniyle dip yaptı. Son 4 yılın en düşüğüne gerileyen Brent petrolun varili 28,7 dolar seviyesine geriledi.

    Petrol fiyatları dip yaptı! 4 yılın en düşüğünde

    Koronavirüs salgını nedeniyle e olan talebin düşmesi ve OPEC üyelerinin üretim kısıntısına gitme kararı alamaması petrolde sert düşüş yaratıyor.

    düşmeye devam ediyor. OPEC üyelerinin üretim kısıntısı için ortak karar alamaması, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol üretimlerini artırma kararı alması ve koronavirüsün tüm dünyada etkili olup, petrole olan talebin düşmesiyle birlikte fiyatlar düşüşünü sürdürüyor.

    Dünya lerini derinden sarsan koronavirüs salgını nedeniyle dev şirketler üretimlerini durdurmaya başladı. Bu nedenle dünya ticareti yavaşladı ve petrole olan talep düşüşe geçti.

    OPEC toplantısından da ortak karar çıkmaması nedeniyle petrol fiyatları uzun zamandır görülmeyen dip seviyelerine geriledi.

    Güne 28.7 dolar seviyesinden başlayan Brent petrol gün içinde en düşük 28.45 dolar, en yüksek 29.20 dolar seviyesini gördü. Saat 08:06 itibarıyla petrol 29.08 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu seviyeler daha önce 2016 yılı başlarında görülmüştü.

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