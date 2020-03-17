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    • 17.03.2020 09:40
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    Son dakika: Benzine üçüncü indirim yolda! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

    Son dakika haberi... Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme nedeniyle benzine bir indirim daha geliyor. Akaryakıt ürünlerinden benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapılacak.

    Araç sahiplerine müjde! Bir indirim daha yolda

    Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme nedeniyle benzine bir indirim daha geliyor. Akaryakıt ürünlerinden benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapılacak.

    Ayrıntılar geliyor...

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