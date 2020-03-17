Son dakika: Benzine üçüncü indirim yolda! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme nedeniyle benzine bir indirim daha geliyor. Akaryakıt ürünlerinden benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapılacak.
Ayrıntılar geliyor...
Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme nedeniyle benzine bir indirim daha geliyor. Akaryakıt ürünlerinden benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapılacak.
Ayrıntılar geliyor...
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