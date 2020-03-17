Koronavirüs tehlikesine karşı evden çalışma modeli devreye girdi





Bu şirketler evinden çalışmalarına uygun gördükleri personel sayılarını aylık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bildirecek. Böylece nisan sonuna kadar bu teşviklerden yararlanmaya devam edebilecekler. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgın riski nedeniyle üç bakanlık olarak ortak karar aldıklarını bu şekilde teknoparklar ile Ar-Ge ve tasarım merkezi personelinin nisan sonuna kadar evden çalışabilmesinin önünün açıldığını söyledi.