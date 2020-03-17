Evden çalışma fırsatı

Hükümet, Coronavirüs salgınına karşı önlemleri artırırken, çalışma hayatını kolaylaştıran adımlar da devreye giriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ortak kararına göre; teknopark şirketleriyle, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde uygulanan muafiyet ve teşviklerde evden çalışma imkanı getirildi. Sanayi Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "2 aylık bu geçici uygulamayla şirketler ve merkezlerde çalışan personelin evden çalışmalarının önü açılmıştır" denildi. Mevcut uygulamada; bu birimlerin muafiyet, teşviklerden yararlanabilmesi için faaliyetlerini söz konusu alanlarda fiziki olarak gerçekleştirmeleri zorunluluğu bulunuyor.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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