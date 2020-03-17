Evden çalışma fırsatı

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Coronavirüs salgınına karşı önlemleri artırırken, çalışma hayatını kolaylaştıran adımlar da devreye giriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ortak kararına göre; teknopark şirketleriyle, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde uygulanan muafiyet ve teşviklerdegetirildi.'nca yapılan açıklamada, "2 aylık bu geçici uygulamayla şirketler ve merkezlerde çalışan personelin evden çalışmalarının önü açılmıştır" denildi. Mevcut uygulamada; bu birimlerin muafiyet, teşviklerden yararlanabilmesi için faaliyetlerini söz konusu alanlarda fiziki olarak gerçekleştirmeleri zorunluluğu bulunuyor.