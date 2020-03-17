17 Mart çeyrek, gram altın alış satış fiyatı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle bir aylık süreçte piyasalarda koronavirüsünün etkisi aktif bir şekilde görülüyor. Altın alıp yatırım yapan on binlerce kişi gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarını öğrenmek istiyor. Bugün akşam saatlerinde altın fiyatlarının tekrar yükselişe geçtiği görüldü.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,73 artışla 311,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 507,00 lira, Cumhuriyet altını 2.075,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,73 yükselişle 311,90 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 308 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 308 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 306 bin 600 lira, en yüksek 310 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 artışla 308 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 141 milyon 883 bin 399,33 lira, işlem miktarı ise 3.782 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 158 milyon 975 bin 385,71 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Garanti Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için merkez bankalarının müdahaleleriyle birlikte küresel çapta birçok hükümetin maliye politikalarına ağırlık vereceğini açıklamasına karşılık, piyasalardaki panik havasına bağlı olarak varlık fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini kaydetti.
Dün, yatırımcıların likidite ihtiyaçlarını karşılamak için altın pozisyonlarını azaltmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, altının ons fiyatında 100 doları aşan bir dalgalanma yaşandığını belirtti.
Analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) piyasalara 1 trilyon dolar likidite sağlayacağını duyurduğunu ve küresel çapta merkez bankalarının da genişleyici para politikalarına devam ettiğini, ancak panik havasının bütün varlıklarda normal olmayan fiyatlamaları ortaya koyduğuna dikkati çekti.
Bugün, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW beklenti endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretim endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini vurguladı.
Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.460 doların destek, 1.516 doların direnç konumuna geldiğini kaydederek, gram altında ise 300-320 lira bandının öne çıktığını kaydetti.
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