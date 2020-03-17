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    • Ekonomi
    • 17.03.2020 19:11
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    • 17.03.2020 19:11
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    'da 17 Mart 2020'de en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, 1.110,65 puan azalarak 86.777,69 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 1.035,02 puan ve yüzde 1,18 değer kazanımıyla 88.923,35 puandan başladı. Gün içinde en düşük 81.936,40 puanı, en yüksek 88.948,63 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 düşüşle 86.777,69 puandan tamamladı. İşte 17 Mart 2020 tarihinde Borsa İstanbul'da en çok değer kaybeden hisseler.

    En çok değer kaybeden hisseler

    BIST 100 endeksi, güne 1.035,02 puan ve yüzde 1,18 değer kazanımıyla 88.923,35 puandan başladı. Gün içinde en düşük 81.936,40 puanı, en yüksek 88.948,63 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 düşüşle 86.777,69 puandan tamamladı.

    Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,24 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 3,91, teknoloji endeksi yüzde 4,03, hizmetler endeksi yüzde 1,74 değer kaybetti.

    BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 755,47 puan ve yüzde 0,71 azalışla 105.853,55 puandan kapandı. İşlem gören 596 hisse senedinin 67'si prim yaptı, 346'sı geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.




    ALTININ ONSU 1.544,72 DOLAR
    Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.544,72 dolardan işlem görüyor.
    Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 artarak 308 bin liradan tamamladı.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,4482 lira, satışta 6,4741 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,3584 lira, satışta 6,3838 lira olarak belirlemişti.

    Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,25'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,56'dan gerçekleşti.
    Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0983, sterlin/dolar paritesi 1,2064, dolar/yen paritesi de 107,26 düzeyinde seyrediyor.
    Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,53 yükselerek 29,80 dolardan işlem görüyor.

    EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER
    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Ford Otosan 50,85 56,50 -10,00
    Doğuş Otomotiv 6,12 6,80 -10,00
    Deva Holding 7,76 8,62 -9,98
    Eczacıbaşı Yatırım 7,95 8,83 -9,97
    Pegasus 31,64 35,14 -9,96
    Gübre Fabrik. 12,57 13,96 -9,96
    MLP Sağlık 10,87 12,07 -9,94
    Tat Gıda 4,62 5,13 -9,94
    Çelebi 55,30 61,40 -9,93
    Kerevitaş Gıda 2,37 2,63 -9,89
    Eczacıbaşı İlaç 3,30 3,66 -9,84
    Klimasan Klima 13,65 15,13 -9,78
    Mavi Giyim 34,20 37,80 -9,52
    Gözde Girişim 2,36 2,60 -9,23
    Net Holding 1,24 1,36 -8,82
    Bizim Mağazaları 6,43 7,05 -8,79
    Sasa Polyester 5,35 5,81 -7,92
    Tofaş Oto. Fab. 18,37 19,90 -7,69
    Adana Çimento (A) 6,20 6,70 -7,46
    Batı Çimento 1,90 2,05 -7,32

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