AGİ 2020 net-brüt ne kadar oldu? Çocuklu, evli, bekar çalışana kaç TL AGİ ödemesi yapılıyor?

AGİ 2020 yılı ödeme tablosu milyonlarca işçi tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye'de çeşitli iş kollarında çalışan milyonlarca kişi AGİ dahil ne kadar ödeme alacağını bilmek istiyor. Ödenecek 'asgari geçim indirimi' ücretini öğrenmek ve hesaplamak isteyenler AGİ hesaplama tablosunda yer alan rakamları araştırıyor. 2019 yılının son günlerinde yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklanmıştı. Peki, Çocuklu, evli, bekar çalışana kaç TL AGİ ödemesi yapılıyor? İşte AGİ 2020 net-brüt ödeme tutarları

AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi.