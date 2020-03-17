AGİ 2020 net-brüt ne kadar oldu? Çocuklu, evli, bekar çalışana kaç TL AGİ ödemesi yapılıyor?

AGİ 2020 yılı ödeme tablosu milyonlarca işçi tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye'de çeşitli iş kollarında çalışan milyonlarca kişi AGİ dahil ne kadar ödeme alacağını bilmek istiyor. Ödenecek 'asgari geçim indirimi' ücretini öğrenmek ve hesaplamak isteyenler AGİ hesaplama tablosunda yer alan rakamları araştırıyor. 2019 yılının son günlerinde yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklanmıştı. Peki, Çocuklu, evli, bekar çalışana kaç TL AGİ ödemesi yapılıyor? İşte AGİ 2020 net-brüt ödeme tutarları
AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?
2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi.
|2020 AGİ TABLOSU
|ÜCRETLER
|Bekar
|220,68 TL
|Evli, eşi çalışmayan
|264,82 TL
|Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu
|297,92 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu
|331,03 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu
|375,17 TL
|Evli, eşi çalışan
|220,68 TL
|Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu
|253,79 TL
|Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu
|286,89 TL
|Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu
|331,03 TL
|Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu
|353,09 TL
|Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu
|375,17 TL
AGİ HESAPLAMA TABLOSU
Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;
• Mükellefin kendisi için % 50'si,
• Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
• Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,
• Üçüncü çocuk için %10'u
• Diğer çocuklar için % 5'i,
olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir.
2020 YILI BRÜT VE NET ZAMMI
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işveren ve hükümetin oy çokluğuyla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. İşverene maliyeti 3 bin 458 lira 3 kuruş olan yeni asgari ücrette, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş olarak hesaplandı.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret, aralık ayı boyunca süren pazarlıkların ardından belirlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan rakam, hükümet ile işveren tarafının mutabakatıyla ortaya çıktı.
Yapılan yüzde 15,03'lük artışla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanan rakamın ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı.
İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR OLACAK?
Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.
Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 943 lirası brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşu SGK işveren primi ve 58 lira 86 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 458 lira 3 kuruş şeklinde hesaplandı.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 75 LİRA UYGULANACAK
Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:
"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."
Öte yandan, halihazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.
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