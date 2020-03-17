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    • Ekonomi
    • 17.03.2020 18:24
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    • 17.03.2020 18:24
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    Son dakika: 17 Mart 2020 tarihini düşüşle tamamladı

    Son dakika haberine göre, Covid-19 salgınının etkisiyle Pazartesi günü geçen Mayıs ayından bu yana en düşük düzeye inen Endeksi (BIST100), yeni güne yüzde 1.18 artışla 88 bin 923 puanda başladıktan sonra gelen satışlarla düştü. Merkez Bankası'nın politika i olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10.75’ten yüzde 9.75’e indirmesi ve ekonomiyi desteklemek için bir dizi önlem almasının ardından, dövizler geriledi.

    Borsa, günü düşüşle tamamladı

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kaybıyla 86.777,69 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.110,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,39 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,88 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 6,16 ile turizm oldu.

    Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (), indirimi sonrasında borsadaki satış baskısının azaldığını belirtti.

    KORONAVİRÜSE KARŞI TEDBİR
    TCMB Para Politikası Kurulu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti. Banka, koronavirüsün olası ekonomik ve finansal etkilerine karşı bir dizi tedbir aldı.

    Yarın yurt dışında Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 80.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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