Uluslararası Para Fonu IMF 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada, "IMF 1 trilyon dolar kredi kapasitesini üye ülkelere yardım için harekete geçirmeye hazır" ifadeleri kullandı.
Uluslararası Para Fonu IMF 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada, "IMF 1 trilyon dolar kredi kapasitesini üye ülkelere yardım için harekete geçirmeye hazır" ifadeleri kullandı.
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