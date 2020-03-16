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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 15:11
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    • 16.03.2020 15:21
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    Son dakika: koronavirüs için 1 trilyon dolar ayırdı

    Son dakika haberi... Uluslararası Para Fonu 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduğunu açıkladı.

    IMF virüs için 1 trilyon dolar ayırdı

    Uluslararası Para Fonu 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduğunu açıkladı.

    Yapılan açıklamada, "IMF 1 trilyon dolar kredi kapasitesini üye ülkelere yardım için harekete geçirmeye hazır" ifadeleri kullandı.

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