Uluslararası Para Fonu IMF 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduğunu açıkladı.



Yapılan açıklamada, "IMF 1 trilyon dolar kredi kapasitesini üye ülkelere yardım için harekete geçirmeye hazır" ifadeleri kullandı.



