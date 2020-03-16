Küresel piyasalarda belirsizlik sürerken güvenli liman olan altın fiyatları düşüş trendine girdi. 17 Mart Kapalıçarşı gram, spot, çeyrek altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılırken, altın fiyatları neden düştü sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Güvenli liman olarak görülen altındaki sert düşüş, altın sahiplerini endişelendiriyor. Dünya borsalarındaki satışlar haftanın ilk gününde de sürdü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 7.5 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40'taki kayıp yüzde 11'e ulaştı. Almanya'da DAX'taki kayıp ise yüzde 10'a yaklaştı. ABD borsaları da açılışta sert bir şekilde gerilerken, düşüşler yüzde 9'u aştı. İşlemler durduruldu.

17 MART ALTIN FİYATLARI!

Koronavirüs salgının etkileri küresel piyasalarda hissediliyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Dün ons altındaki sert düşüş dün gram altını 300 liranın altına itmişti. Bugün ise gram altında yukarı yönlü hareketlilik yeniden başladı. Gram altın güne 312.5 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 306.8 lira, en yüksek 314.2 lira seviyesini gördü.

Ons altın 1503 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Koronavirüs tehdidiyle nakite kaçış küresel piyasalarda sert düşüşlere yol açtı. Altın piyasası da koronovirüs endişesinden etkilenmeye devam ediyor. Ons altın fiyatı yüzde 5'i aşan düşüşle bin 500 doların altına geriledi.

Dünya ekonomisinde söz sahibi ülkelerin merkez bankalarınca açıklanan destek paketleri, piyasalardaki panik havasının dağılmasına yeterli olmadı. Bugün, Avrupa borsaları, ABD vadelileri ve Asya piyasalarında sert düşüşler yaşanırken; Borsa İstanbul'da da yüzde 7'yi aşan kayıplar yaşanıyor.