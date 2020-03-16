Küresel piyasalarda belirsizlik sürerken güvenli liman olan altın fiyatları düşüş trendine girdi. 17 Mart Kapalıçarşı gram, spot, çeyrek altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılırken, altın fiyatları neden düştü sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Güvenli liman olarak görülen altındaki sert düşüş, altın sahiplerini endişelendiriyor. Dünya borsalarındaki satışlar haftanın ilk gününde de sürdü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 7.5 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40'taki kayıp yüzde 11'e ulaştı. Almanya'da DAX'taki kayıp ise yüzde 10'a yaklaştı. ABD borsaları da açılışta sert bir şekilde gerilerken, düşüşler yüzde 9'u aştı. İşlemler durduruldu.
17 MART ALTIN FİYATLARI!
Koronavirüs salgının etkileri küresel piyasalarda hissediliyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Dün ons altındaki sert düşüş dün gram altını 300 liranın altına itmişti. Bugün ise gram altında yukarı yönlü hareketlilik yeniden başladı. Gram altın güne 312.5 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 306.8 lira, en yüksek 314.2 lira seviyesini gördü.
Ons altın 1503 dolar seviyesinde işlem görüyor.
ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?
Koronavirüs tehdidiyle nakite kaçış küresel piyasalarda sert düşüşlere yol açtı. Altın piyasası da koronovirüs endişesinden etkilenmeye devam ediyor. Ons altın fiyatı yüzde 5'i aşan düşüşle bin 500 doların altına geriledi.
Dünya ekonomisinde söz sahibi ülkelerin merkez bankalarınca açıklanan destek paketleri, piyasalardaki panik havasının dağılmasına yeterli olmadı. Bugün, Avrupa borsaları, ABD vadelileri ve Asya piyasalarında sert düşüşler yaşanırken; Borsa İstanbul'da da yüzde 7'yi aşan kayıplar yaşanıyor.
Yaşanan satış baskısı altın piyasasında da etkili oluyor. Spot altının ons fiyatı 2020 yılında ilke kez 1500 doları gördü. Gün içerisinde en düşük seviye olarak 1465 doları gören spot altının onsu saat 14:20 itibarıyla 1478 dolar seviyelerinde.
Geçtiğimiz hafta 330 lira civarındaki Kapalıçarşı gram altın fiyatları ise aynı dakikalarda 303 liradan el değiştiriyor. Küresel altın fiyatındaki düşüşü dolar/TL kurundaki yükseliş dengelediği için yurt içinde altın fiyatlarındaki düşüş daha sınırlı seyrediyor. Küresel piyasalarda altının onsu yüzde 4 civarı düşerken; Kapalıçarşı'da altının gramı yüzde 2 civarında değer kaybediyor.
ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?
Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı. Analistler, dolar endeksinin, geçen hafta 99,9 ile Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını, son 7 yılın en yüksek seviyelerini test eden altının ons fiyatı ile aynı yönde hareket etmesinin finans piyasalarında "ender rastlanılan bir korelasyon" olduğunu söyledi.
ALTININ KİLOGRAMI 320 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 320 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 318 bin 850 lira, en yüksek 324 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,47 azalışla 320 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 374 milyon 743 bin 539,01 lira, işlem miktarı ise 4.308,18 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 389 milyon 992 bin 116,64 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTIN ALIMLARI FAZLALAŞTI
Özel yatırımcıların ellerindeki altın rezervi bankaların rezervlerini geçtiği düşünülüyor. Dünyaca ünlü bankalar altın mahzenlerini ilk kez bu yıl yeniden açtı. Uluslararası bankalar yeni altın mahzenleri açmaya başladı. Yatırımcıların fiziki altın alımları yerine altın saklama alanları ve kasaları açma oluşturmaya başladı.
ALTIN 2 BİN DOLAR OLACAK DENMİŞTİ
Ekonomist Jim Rogers yıllar önce altın fiyatının enflasyon güncellemesi ile birlikte 2 bin dolar olması gerektiğini söylemil ve o gün büyük eleştiri toplamıştı. Rogers 2010 yılında CNBC'e yaptığı açıklamada bankaların altın fonlarına olan talebin azalması ve fiziksel altın alımlarının artması ile altın fiyatlarının 2 bin dolar üzerinde seyir edeceğini ve bunun görünmek istemesede bir gerçek olduğunu ifade etmişti.
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