Camiler kapatıldı mı? Diyanet son dakika namazlar evde mi kılınacak? Camilerin kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş flaş ifadelerde bulundu. Erbaş yaptığı açıklamada; "Ülkemizde vakası sayısının artmaya başlamasıyla birlikte kamu otoritesi tarafından insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir. Yaşanan olağanüstü durum dikkate alındığında cami ve mescitlerde namazların cemaatle beraber kılınmasına devam edilmesi halinde virüsün yayılma tehlikesi vardır." dedi.

CAMİLER KAPATILDI MI?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı:

Cuma namazının yanı sıra vakit namazlarının da cemaatle kılınması huşunun değerlendirerek şu açıklamayı yapmaya ihtiyaç duymuştur.

Yeni tip Corona Virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalıncaya kadar Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir.