Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği promosyon ücretleri Mart ayının ilk günlerinde belli oldu. Kendilerine en uygun teklifi inceleyen vatandaşlar aynı zamanda intibak yasasında bir gelişme olup olmadığını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda milyonlarca kişi bir yandan "Emekli intibak ödemesi ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt ararken "İntibak yasası son durum ne?" sorusu hakkında araştırmalarına devam ediyor.

EMEKLİ İNTİBAK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Emekli intibak yasasında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Ödemelerin hangi tarihte yapılacağı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.