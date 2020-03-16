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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 14:35
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    • 16.03.2020 14:35
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    Korona kaç kişide var? Corona virüsü haritası canlı takip! Türkiye Koronavirüs son durum...

    Korona kaç kişide var? Corona virüsü haritası canlı takip etmek isteyen vatandaşlar harita hakkında araştırma yapıyor. Türkiye Koroanvirüs son durum nedir? Türkiye'de gün geçtikçe vaka sayısı artış gösteriyor. Dünya genelinde vaka sayısı 170 bine ulaştı. Ölü sayısı ise 6,500 kişiyi geçti. Virüsün Avrupa'daki merkez üssü İtalya ve İspanya'nın yanı sıra ABD'den de korkutucu açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran’da korona virüsünden ölenlerin sayısı 853’e yükselirken, vak'a sayısı 14 bin 991 olarak açıklandı. İşte, Corona virüsü canlı haritası...

    Corona virüsü haritası CANLI: Türkiye Koronavirüs son durum!

    Türkiye Koronavirüs son durum nedir? Corona virüsü haritası canlı rakamlar ve grafikler yakından takip ediliyor. Korona kaç kişide var? Dünyayı etkisi altına alan ve kabus dolu günler yaşatan Corona virüsü sayısı her geçen gün artıyor. Vaka sayısının 170 bine ulaştığı dünyada ölü sayısı 6,500 barajını geçti. Peki, Türkiye Koronavirüs son durum nedir? Türkiye'de Corona kaç kişide var? Çin anakarasında şu ana kadar Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 213'e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün ayrıca 838 kişinin hastanelerden taburcu edildiğini ülkede şu ana kadar taburcu edilen hasta sayısının ise 67 bin 749'a ulaştığını açıkladı.

    CORONA VİRÜSÜ HARİTASI (CANLI)

    TÜRKİYE KORONAVİRÜS KAÇ KİŞİDE VAR?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir." ifadelerini kullandı.

    Koca, Twitter'dan, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaşarak, Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakanın olduğunu açıklamıştı.

    Durumun üzücü olduğunu belirten Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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