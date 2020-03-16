Emeklilik uzun yıllar süren çalışma hayatının ardından vatandaşların rahata kavuştuğu bir dönemi ifade eder. Normal şartlar altında kişilerin emekli olabilmesi için yasallar ile belirlenen emeklilik şartlarına uygun olması gerekir. En kabataslak anlatımıyla vatandaşların emekli olabilmesi için prim günü, yaş, sigortalılık süresi ve sigorta giriş tarihi gibi kriterlere bakılır. Emekliliğe hak kazanan vatandaşların en büyük merakı ise ne kadar emeklilik maaşı alacağıdır. 2020 yılında belirlenen zam oranlarıyla birlikte maaşlar yeniden belirlenmiştir. Peki en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar? Yüksek emekli maaşı almak için emekliliğe hak kazanmadan önce yapılması gerekenler nelerdir? İşte, en düşük emeklilik maaşına dair merak edilen detaylar…

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