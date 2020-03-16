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    • 16.03.2020 10:24
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    Corona virüsü haritası CANLI: Türkiye Koronavirüs son durum nedir? Korona (Corona) kaç kişide var?

    Corona virüsü haritası canlı ve güncellenen rakamlarla haberimizde. Türkiye Koronavirüs son durum nedir? Korona kaç kişide var? Tüm dünyada etkili olan Koronavirüsün etkisi her geçen gün artıyor. Ülkemizde de vaka sayıları hızla yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta açıklanan ilk vakanın ardından, en hızlı artış dün yaşandı. Peki, Türkiye Koronavirüs son durum nedir? Korona kaç kişide var? İşte, en güncel canlı Corona virüsü haritası! Dünya genelinde vaka sayısı 170 bine ulaşırken ölü sayısı ise 6.500’ü geçti.

    Corona virüsü haritası CANLI: Türkiye Koronavirüs son durum!

    Türkiye Koronavirüs son durum nedir? Corona virüsü haritası canlı rakamlar ve grafikler yakından takip ediliyor. Korona kaç kişide var? Dünyayı etkisi altına alan ve kabus dolu günler yaşatan Corona virüsü sayısı her geçen gün artıyor. Vaka sayısının 170 bine ulaştığı dünyada ölü sayısı 6,500 barajını geçti. Peki, Türkiye Koronavirüs son durum nedir? Türkiye'de Corona kaç kişide var? Çin anakarasında şu ana kadar Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 213'e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün ayrıca 838 kişinin hastanelerden taburcu edildiğini ülkede şu ana kadar taburcu edilen hasta sayısının ise 67 bin 749'a ulaştığını açıkladı.

    CORONA VİRÜSÜ HARİTASI (CANLI)

    TÜRKİYE KORONAVİRÜS KAÇ KİŞİDE VAR?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir." ifadelerini kullandı.

    Koca, Twitter'dan, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaşarak, Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakanın olduğunu açıklamıştı.

    Durumun üzücü olduğunu belirten Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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