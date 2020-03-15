Emeklilerin yüzünü güldürecek olan emekliye aile yardımı konusu gündemi meşgul eden konu başlıkları arasında yer alıyor. İşte emekliye aile yardımı konusu le ilgili detaylar... Milyonlarca emekli ocak ayında aldığı zamla birlikte yeni maaşlarına kavuştu. Emekliler için bugünlerde yeni ek gelirler gündemde. Milyonlarca kişiye emekli maaşı yanında ek gelir olarak aile yardımı verilmesi gündemde. Talep hayata geçerse 2 çocuğu olan kişiye ayda 405 lira verilecek. İşte emekli maaşları ve emekliye aile yardımı hakkında tüm son dakika haber ve gelişmeler! Emekliye aile yardımı, devlet tarafından çocuk sahibi olan emeklilere yönelik sunulmakta olan yardımları kapsamaktadır

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