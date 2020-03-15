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    • Ekonomi
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    • 15.03.2020 11:12
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    , ve Bağkur emeklisine 405 TL! Emekliye müjdesi! İşte detaylar

    Ülkemizde emeklilere pek çok farklı yardım sunulmaktadır. Emekli maaşının yanı sıra promosyon, emeklilere ikramiye gibi ödemeler de yapılmaktadır. Devlet tarafından yapılan son düzenlemelerde emeklilere aile yardımları da gündeme gelmiş bulunmakta. de memur konfederasyonları da bu konuda ısrarlı. Talep hayata geçerse 2 çocuğu olan emekli ayda 405 lira elde edecek. İşte konuya ilişkin tüm detaylar! Memurlara, işçilere çalışırken ödenen aile yardımının emeklilikte de sürmesi gündemde. Talep hem Türkiye Emekliler Derneği () hem de memur konfederasyonları tarafından gündeme taşınıyor.

    Emekliye ek gelir müjdesi! İşte detaylar

    Emeklilerin yüzünü güldürecek olan emekliye aile yardımı konusu gündemi meşgul eden konu başlıkları arasında yer alıyor. İşte emekliye aile yardımı konusu le ilgili detaylar... Milyonlarca emekli ocak ayında aldığı zamla birlikte yeni maaşlarına kavuştu. Emekliler için bugünlerde yeni ek gelirler gündemde. Milyonlarca kişiye emekli maaşı yanında ek gelir olarak aile yardımı verilmesi gündemde. Talep hayata geçerse 2 çocuğu olan kişiye ayda 405 lira verilecek. İşte emekli maaşları ve emekliye aile yardımı hakkında tüm son dakika haber ve gelişmeler! Emekliye aile yardımı, devlet tarafından çocuk sahibi olan emeklilere yönelik sunulmakta olan yardımları kapsamaktadır

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