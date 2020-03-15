15 Mart Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bilindiği gibi kamu bankaları kredi faiz indirimlerine öncülük ediyor. Bu bağlamda Ziraat Bankası kredi faizlerinde %0,49'a varan cazip ödeme koşulları tanınıyor. En uygun kredi veren bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası güncel ihtiyaç, araç ve ev kredisi faizlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Yedi aylık sürece bakıldığında kredi faizlerinde yaşanan düşüşlerle birlikte konut ve araç satışında büyük artış yaşanıyor. Henüz kredi çekmemiş olanlar ise güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Bankalar aracılığıyla bu indirim döneminde vatandaşlara 0.99, 0.95, 0.89 ve 0.79 fırsatları peş peşe sunuldu.

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