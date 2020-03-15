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    • 15.03.2020 10:16
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    Panik ve sayı artıyor! ’de corona virüsü (Kovid-19) hangi illerde var?

    'de corona virüsü hangi illerde var? Ülkemizde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 6'ya çıktı. , son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi. , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, umreden dönen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiğini belirtti. "Son bir hafta ide dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez." dedi. Virüs nedeniyle şu anda dünya genelinde alarm durumuna geçildi. Ölü sayısı 5,500'e yaklaşırken, 145,870 kişi de virüsten etkilendi. Peki, Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? İşte detaylar…

    Panik ve sayı artıyor! Türkiye’de corona virüsü Kovid-19 hangi illerde var?

    Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? Korona görülen iller hangileri sorusu gündeme oturdu. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona (COVID-19) virüsü yayılmaya devam ediyor. Son verilere göre virüse yakalanan vakaların sayısı 155 bini aşmış durumda. Virüse karşı tüm dünya genelinde tedavi aranırken salgından hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 802'e ulaştığı belirtiliyor. Türkiye'de ise vaka sayısı 6'ya yükseldi. Bakan Koca umreden dönen bir vatandaşın testinin pozitif çıktığını duyurdu. Corona virüsleri üst solunum yollarında enfeksiyona yol açabilen viral etkenlerden sadece bir tanesidir. Enfeksiyon pek çok bakımdan mevsimsel gripten ayırt edilemez. Hastalık daha çok hayvanlarda ortaya çıkar. Peki, Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? Korona görülen iller hangileri? İşte son bilgiler…

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