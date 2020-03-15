Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? Korona görülen iller hangileri sorusu gündeme oturdu. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona (COVID-19) virüsü yayılmaya devam ediyor. Son verilere göre virüse yakalanan vakaların sayısı 155 bini aşmış durumda. Virüse karşı tüm dünya genelinde tedavi aranırken salgından hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 802'e ulaştığı belirtiliyor. Türkiye'de ise vaka sayısı 6'ya yükseldi. Bakan Koca umreden dönen bir vatandaşın testinin pozitif çıktığını duyurdu. Corona virüsleri üst solunum yollarında enfeksiyona yol açabilen viral etkenlerden sadece bir tanesidir. Enfeksiyon pek çok bakımdan mevsimsel gripten ayırt edilemez. Hastalık daha çok hayvanlarda ortaya çıkar. Peki, Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? Korona görülen iller hangileri? İşte son bilgiler…

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