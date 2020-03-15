Emekli promosyonu ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin promosyon ücretleri için bekleyişi sona erdi. Bu hafta içerisinde bankaların promosyon teklifleri, hangi emekliye ne kadar promosyon ödeneceği, tavan ve taban ücretleri netlik kazandı. Pek çok bankanın teklifini inceleyen emekliler uygun teklifi seçmek için diğer bankaların sunduğu fırsatları da öğrenmek istiyor. Bu kapsamda yaklaşık 13 milyon emekli Finansbank, İş Bankası, TEB, İNG, Yapı Kredi Garanti ve Şekerbank kaç TL promosyon ödüyor sorusuna yanıt arıyor. 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020 'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.



EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN YATACAK? 2020

Emekli promosyonlarının yatacağı tek bir tarih bulunmuyor. Emekliler maaşlarını aldıkları bankalarla iletişime geçerek, promosyon ödemelerinin ne zaman yatacağını öğrenebilir.

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