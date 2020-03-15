Market alışverişlerinde sıklıkla tercih edilen BİM marketlerinde herkesin merakını uyandıran bir konu neden her şubesinde iki kapıdan geçilerek içeriye girildiği. Bu sorunun en doğru cevaplarını sizler için araştırdık. BİM'den alışveriş yapan herkes fark etmiştir. Her market girişinde tek kapı bulunurken BİM'e girerken ardı ardına iki kapıdan geçerek marketin içine ulaşabiliyoruz. Peki bunun sebebini hiç merak ettiniz mi? "BİM'e girerken neden iki kapıdan geçiliyor" sorusunu sizler için araştırdık... Sosyal medyada bu sorunun cevabını alabilmek için onlarca başlık açılmış ve çoğunda da farklı cevaplar verilmiş.

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