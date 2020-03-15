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    • Ekonomi
    • 15.03.2020 09:30
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    • 15.03.2020 09:33
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    raporu alanların ödemelerini devlet yapacak!

    ’de ortaya çıkan ve dünyayı esir alan yeni tip ’ye de sıçradı. Koronavirüs nedeniyle uzaktan çalışma gündeme gelirken raporlu olanlar da çalışamadıkları günlerin parasını ’dan alabilecek. Buna göre asgari ücretli bir kişinin 14 günlük parası en az 785 lira en çok ise 5 bin 886 lira olacak.

    Koronavirüs raporu alanların ödemelerini devlet yapacak!

    Bütün dünyayı etkisi altına alan ün 'de de görülmesiyle tedbirler artırıldı. Özellikle personelle ilgili uzaktan çalışma ve rapor gibi seçenekler gündeme getiriliyor. na çıkmak zorunda kalan ya da yurt dışı ile temasta bulunan çalışanlar 14 günlük bir izole süreci geçirerek virüsün etkisini en aza indiriyor. Bu süre ide rapor almak da mümkün. Eğer böyle bir durumunuz varsa ve rapor aldıysanız 14 gün için ücretiniz Kurumu tarafından ödeniyor.

    Rapor parası olarak bilinen ve geçici iş göremezlik durumunda ya da annelerin doğum sırasında aldıkları bu paralar kişinin aldığı brüt ücrete göre hesaplanıyor. Ayakta tedavilerde brüt maaşın üçte ikisi şeklinde ödenen bu paralar, kamu bankaları ve PTT aracılığıyla çalışanlara veriliyor. Bu parayı alabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetki verilmiş hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu alınması gerekiyor. Ayrıca son 1 yıl içinde en az 90 günlük primin de yatırılmış olması isteniyor.

    NASIL HESAPLANIYOR?
    Rapor parası hesaplanırken raporlu olunan günlerin üçüncü gününden itibaren hesaplama yapılıyor. İlk iki günün parası çalışılan işyeri tarafından maaştan kesilmeden ödeniyor. Hesaplama yapılırken son üç aylık brüt maaşın ortalaması alınıyor ve raporlu olunan güne göre ödenecek miktar ortaya çıkartılıyor. (Sabah)

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