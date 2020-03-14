THY'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, koronavirüs kaynaklı son gelişmelerin ulusal ve uluslararası otoriteler ile yakından takip edildiği, virüsün yaygınlaşmasını kısıtlamak amacıyla bazı seferlerde düzenlemelerin yapıldığı ve ayrıca bu kapsamda uçuşu iptal olan veya olmayan yolculara tanınan haklar ile ayrıcalıkların güncellendiği belirtildi.



Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun dün aldığı karar doğrultusunda Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka çıkışlı seferlerin 17 Nisan'a kadar durdurma kararı alındığı hatırlatılarak, şu bilgiye yer verildi:



"14 Mart -17 Nisan tarihleri arasında Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç veya Danimarka çıkışlı uçuşu olan yolcuların, yeni rezervasyonlarını 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uygulanan bir uçuşa yapılması durumunda rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacak. Hiç kullanılmamış biletlerde ücretsiz iade yapılacak. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde yolculara imkanlar dahilinde parkur değişikleri veya biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacak."





UÇUŞU İPTAL OLMAMIŞ YOLCULAR İÇİN DE DÜZENLEMELER YAPILDI

Mayıs ayı sonuna kadar bu 9 ülkeye olan seferlerde bileti olan ancak uçuşu iptal olmamış yolcular için de için bazı düzenlemeler yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "13 Mart 2020 ve öncesinde biletleri düzenlenmiş, 13 Mart - 31 Mayıs tarihleri arasında bu ülkelerden çıkışlı uçuşu olan yolcuların 15 Nisan 2020 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla, yeni rezervasyonun 31 Mayıs'a kadar olan uçuşlara yapılması durumunda rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacak. Hiç kullanılmamış biletlerde ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.



Uçuşu iptal olan yolcular işlemlerini, THY'nin internet sitesi, güncel mobil uygulamaları, satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acentelerden ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecek. Ayrıca uçuşu iptal olmamakla birlikte verilen haklar doğrultusunda koronavirüs kaynaklı değişiklik ve iade işlemi yapacak yolcular ise THY satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acentelerde işlemlerini değişiklik-iade bedeli olmadan yapabilecek.