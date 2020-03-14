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Emekliye 1200 TL! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon verecek? İşte kampanyalar...

Bankaların emekli yarışı hızlandı. Pek çok banka, taban promosyonu artırdı, kendisini seçenler için tutarı bin-bin 200 liraya kadar çıkardı. Ek ürün ve şartlarla tutar 2 bin 750 liraya kadar çıkabiliyor. Peki, hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte bankaların emeklilere sunduğu imkanlar ve promosyonla ilgili merak edilen tüm detaylar...

14.03.2020 06:56 - Son Güncelleme: 14.03.2020 06:56
Emekliye 1200 TL! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon verecek? İşte kampanyalar...

Promosyonda ikinci perde açıldı, bankaların yarışı kızıştı.

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Emekliye 1200 TL! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon verecek? İşte kampanyalar...

Emekliler ikinci promosyonlarını almaya başlarken; bankaların çoğu maaşa göre 500, 625, 750 lira olan taban tutarı aştı. İşte bazı kampanyalar:

Emekliye 1200 TL! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon verecek? İşte kampanyalar...

AKBANK: Maaşa göre 700, 850, bin lira veriyor. Ayrıca kredi kartı ile her ay 500 lira ve üzeri harcama yapanlara 25, yıl sonuna kadar toplamda 250 lira chip-para hediye edecek.

Emekliye 1200 TL! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon verecek? İşte kampanyalar...

DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, bin lira ödüyor. Ayrıca yüzde 0.99 faiz oranıyla 60 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

Emekliye 1200 TL! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon verecek? İşte kampanyalar...

FİBABANKA: 500, 625, 750 lira veriyor.

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