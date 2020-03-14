Emekliye 1200 TL! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon verecek? İşte kampanyalar...
Bankaların emekli yarışı hızlandı. Pek çok banka, taban promosyonu artırdı, kendisini seçenler için tutarı bin-bin 200 liraya kadar çıkardı. Ek ürün ve şartlarla tutar 2 bin 750 liraya kadar çıkabiliyor. Peki, hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte bankaların emeklilere sunduğu imkanlar ve promosyonla ilgili merak edilen tüm detaylar...
14.03.2020 06:56
- Son Güncelleme: 14.03.2020 06:56
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