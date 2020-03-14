Gün içerisinde bayilerden loto oynayan on binlerce kişi Sayısal Loto sonuçlarını bekliyordu. Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 14 Mart Sayısal Topu çekiliş sonuçları duyuruldu. Milli Piyango İdaresi'nin duyurduğu sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Bu hafta çarşamba günü yapılan çekilişte 6 bilen olmayınca 1 milyon 204 bin 798 lira ikramiye devretmişti. İşte 14 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

14 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2 - 6 - 15 - 17 - 19 - 33