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    • Ekonomi
    • 14.03.2020 21:15
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    • 14.03.2020 21:17
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    14 Mart çekiliş sonuçları belirlendi! Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar kazandı?

    14 Mart çekiliş sonuçları günün çok araştırılanları arasında yer alıyor. Sayısal Loto oyununun bu hafta çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen bilen olmayınca 1 milyon 204 bin 798 lira ikramiye devretti. Bu kapsamda gün içerisinde bayilerden loto oynayan on binlerce kişi 14 Mart hakkında araştırma yapıyor. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan numaraları...

    14 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

    Gün içerisinde bayilerden loto oynayan on binlerce kişi Sayısal Loto sonuçlarını bekliyordu. Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 14 Mart Sayısal Topu çekiliş sonuçları duyuruldu. Milli Piyango İdaresi'nin duyurduğu sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Bu hafta çarşamba günü yapılan çekilişte 6 bilen olmayınca 1 milyon 204 bin 798 lira ikramiye devretmişti. İşte 14 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

    14 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    2 - 6 - 15 - 17 - 19 - 33

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    Haberler Ekonomi 14 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları belirlendi! Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar kazandı?
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