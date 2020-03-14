Kapalıçarşı altın fiyatları 14 Mart günü vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Gram çeyrek altın fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik gram fiyatı Kapalıçarşı'ya gidecek kişiler tarafından araştırılıyor. Bu hafta Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,53 kayıpla 320,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,47 azalarak 2.131,00 lira olmuştu.
KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (14 MART)
GRAM ALTIN FİYATI
318,96
319,38
%-0,40
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
311,25
311,39
%-2,80
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.