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    • Ekonomi
    • 14.03.2020 10:36
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    • 14.03.2020 10:36
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    14 Mart Kapalıçarşı ! … Gram, ne kadar?

    Gram yoğun şekilde araştırılıyor. 14 Mart Kapalıçarşı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ne kadar? Hafta sonu altın fiyatlarında hareketlilik sürerken, Koronavirüs nedeniyle altına hücum devam etti. Uluslararası piyasalarda yaşanan dengesizliğin ardından güvenli liman olan altına akın edildi. Peki, gram çeyrek altın fiyatı ne kadar? 14 Mart Kapalıçarşı 22 ayar bilezik gram fiyatı kaç lira? İşte güncel fiyat bilgisi!

    14 Mart Kapalıçarşı altın fiyatları! 22 ayar bilezik gram fiyatı...

    Kapalıçarşı altın fiyatları 14 Mart günü vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Gram çeyrek altın fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik gram fiyatı Kapalıçarşı'ya gidecek kişiler tarafından araştırılıyor. Bu hafta Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,53 kayıpla 320,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,47 azalarak 2.131,00 lira olmuştu.

    KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (14 MART)

    GRAM ALTIN FİYATI

    318,96

    319,38

    %-0,40

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    311,25

    311,39

    %-2,80

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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    Haberler Ekonomi 14 Mart Kapalıçarşı altın fiyatları! 22 ayar bilezik gram fiyatı… Gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar?
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