Emekliler zamlı promosyon ve yaklaşan bayram ikramiyesinin heyecanını yaşarken, bu fırsatlar yeni emeklilerin de yüzünü güldürecek. Emekli aylığı bağlanan herkes 3 yıllık taahhüdünü verip maaşına göre en az 500, 625, 750 lira banka promosyonu alırken; maaşını takip eden bayram ikramiyelerinden yararlanacak.
Yeni emekliye çifte kazanç | Emekliler ikramiye ve promosyonu ne zaman alacak?
Zamlı promosyon ve bayram ikramiyesi fırsatından yeni emekliler de yararlanacak. 18 Mayıs’a kadar emekli aylığı bağlananlar, bu yıl biner liralık iki ikramiyeyi cebine koyacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Emekliler zamlı promosyon ve yaklaşan bayram ikramiyesinin heyecanını yaşarken, bu fırsatlar yeni emeklilerin de yüzünü güldürecek. Emekli aylığı bağlanan herkes 3 yıllık taahhüdünü verip maaşına göre en az 500, 625, 750 lira banka promosyonu alırken; maaşını takip eden bayram ikramiyelerinden yararlanacak.
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