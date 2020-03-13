zamlı promosyon ve yaklaşan bayram ikramiyesinin heyecanını yaşarken, bu fırsatlar yeni emeklilerin de yüzünü güldürecek. Emekli aylığı bağlanan herkes 3 yıllık taahhüdünü verip maaşına göre en azbanka promosyonu alırken; maaşını takip eden bayram ikramiyelerinden yararlanacak.