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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 Gazete
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    Yeni emekliye çifte kazanç | Emekliler ikramiye ve u ne zaman alacak?

    Zamlı ve bayram ikramiyesi fırsatından yeni emekliler de yararlanacak. 18 Mayıs’a kadar emekli aylığı bağlananlar, bu yıl biner liralık iki ikramiyeyi cebine koyacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...




    Emekliler     zamlı promosyon ve yaklaşan bayram ikramiyesinin heyecanını yaşarken, bu fırsatlar yeni emeklilerin de yüzünü güldürecek. Emekli aylığı bağlanan herkes 3 yıllık taahhüdünü verip maaşına göre en az 500, 625, 750 lira banka promosyonu alırken; maaşını takip eden bayram ikramiyelerinden yararlanacak.

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    Haberler Ekonomi Yeni emekliye çifte kazanç | Emekliler ikramiye ve promosyonu ne zaman alacak?
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