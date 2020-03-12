Emekliler bu yılın ikinci zammını Temmuz'da almaya hazırlanırken, promosyon ve ikramiye ile ek gelire kavuşacak. Emeklilerin cebine 4 bin 750 liraya varan para girecek. Emeklilerin büyük çoğunluğu için 2020 promosyon yılı...
Emekliye 4750 lira ek gelir! 2020'de emeklinin ek geliri ne kadar olacak?
Bu yıl emekliler promosyon ve ikramiye ile 2 bin 500-4 bin 750 lira arasında ek gelir elde edecek. Promosyonlar ödeniyor, ikramiye ise Mayıs ve Temmuz’da. Peki ödemeler hangi tarihlerde yapılacak. Emeklinin promosyon ve ikramiye ek geliriyle ilgili detaylar haberimizde. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Emekliler bu yılın ikinci zammını Temmuz'da almaya hazırlanırken, promosyon ve ikramiye ile ek gelire kavuşacak. Emeklilerin cebine 4 bin 750 liraya varan para girecek. Emeklilerin büyük çoğunluğu için 2020 promosyon yılı...
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