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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 09:51
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    • 13.03.2020 09:51
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    Son dakika: ün varili 33,97 dolar! 13 Mart brent son durumu

    Son dakika haberine göre ün varili uluslararası piyasalarda 33,97 dolardan işlem görüyor. Brent de teknik olarak 34,12 ile 34,82 dolar aralığının direnç, 33,41 ile 32,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

    Piyasalara korona darbesi! Petrol...

    Dün 36,48 dolara kadar çıkan ün varil fiyatı günü 32,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent ün varili saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,4 artışla 33,97 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 32,23 dolardan alıcı buldu.

    'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgını küresel ekonomik büyümeyi ve petrol talebini olumsuz etkilerken, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

    Ayrıca, , ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin nisan ayından itibaren petrol üretim seviyelerini yükseltecek olması, petrol piyasasında arz fazlası oluşması riskini artırarak fiyatların son 4 yılın en düşük seviyesinde seyretmesine neden oluyor.

    Brent petrolde teknik olarak 34,12 ile 34,82 dolar aralığının direnç, 33,41 ile 32,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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