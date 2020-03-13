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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 09:51
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    • 13.03.2020 09:51
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    Dolar/TL'de 6,33 direnç! Piyasalarda virüs paniği… Dolar uçuşa geçti!

    Küresel piyasalarda virüs kaynaklı panik devam ederken, Dolar yükselişini sürdürüyor. Uzmanlar genel olumsuz görünümün sürdüğünü belirtirken, döviz fiyatlarında dalgalanma göze çarpıyor. New York Fed, Kovid-19 salgını nedeniyle olağandışı dalgalanmaların görüldüğü piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite vereceğini açıklamıştı. Fed'in adımına karşın dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 9,99, S&P 500 endeksi yüzde 9,51 ve Nasdaq endeksi yüzde 9,43 değer kaybetti. Borsa İstanbul da güne düşüşle başlarken oldu sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar…

    6,33 direnç olacak! Dolar Euro fiyatları uçuşa geçti!

    Dolar Euro fiyatlarının ateşi düşmüyor. Dünya borsalarında düşüş sürerken, ülkelerin merkez bankaları da piyasalardaki dengesizliği düzenlemeye çalışıyor. Uzmanlar genel olumsuz görünümün sürdüğünü belirtiyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 90.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 6,33'ün direnç olarak öne çıktığını kaydediyor. Peki, 13 Mart Dolar Euro fiyatları ne kadar oldu? İşte küresel piyasalardaki son gelişmeler ve detaylar…

    13 MART DOLAR EURO FİYATLARI

    İstanbul serbest piyasada dolar 6,3000 liradan, avro 7,0620 liradan güne başladı.

    Kapalıçarşı'da 6,2980 liradan alınan dolar, 6,3000 liradan satılıyor. 7,0600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0620 lira olarak belirlendi.

    Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,2770 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0200 lira olmuştu.

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