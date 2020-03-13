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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 09:55
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    • 13.03.2020 10:16
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    Son dakika: Benzinde bir büyük indirim daha! Bu gece yarısından itibaren...

    Son dakika haberi... EPGİS, benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 51 kuruş daha indirime gidileceğini duyurdu. Benzin fiyatlarında 3 gün önce de 60 kuruşluk bir indirim daha yapılmıştı.

    Benzinde bir büyük indirim daha

    Akaryakıt fiyatları petrole olan talebin düşmesiyle birlikte geriliyor. Benzin fiyatlarında bu geceden geçerli olmak üzere 51 kuruşluk indirim bekleniyor.

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle birlikte ticarette yavaşlama görülmeye başlandı. Petrol fiyatlarında düşüşe neden olan koronavirüs nedeniyle OPEC toplantı gerçekleştirdi ve arz kısıntısına gidilmesi talep edildi. Ancak bu talebe ilişkin karar çıkmadı. Bunun aksine Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri petrol üretimlerini artırma kararı aldı. Böylece petrol 31 dolar seviyesine kadar geriledi.

    Tüm bunlar yaşanırken akaryakıt fiyatlarında da indirime gidildi. Geçtiğimiz günlerde benzin 60 kuruş, motorin de 56 kuruş gerilemişti.

    Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 51 kuruş indirim daha gerçekleşecek. Benzin İstanbul'da 5.98 lira seviyesinden 5.47 liraya düşecek.

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