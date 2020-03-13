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    • Ekonomi
    • 14.03.2020 00:09
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    • 14.03.2020 00:09
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    Son dakika: de büyük

    fiyatlarında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 51 kuruş daha e gidildi. Benzin fiyatlarında 3 gün önce de 60 kuruşluk bir indirim daha yapılmıştı.

    Akaryakıtta büyük indirim!

    fiyatlarında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 51 kuruş daha e gidildi Benzin fiyatlarında 3 gün önce de 60 kuruşluk bir indirim daha yapılmıştı.

    Akaryakıt fiyatları petrole olan talebin düşmesiyle birlikte geriliyor. Benzin fiyatlarında bu geceden geçerli olmak üzere 51 kuruşluk indirim yapıldı.

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle birlikte ticarette yavaşlama görülmeye başlandı. Petrol fiyatlarında düşüşe neden olan koronavirüs nedeniyle OPEC toplantı gerçekleştirdi ve arz kısıntısına gidilmesi talep edildi. Ancak bu talebe ilişkin karar çıkmadı. Bunun aksine Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri petrol üretimlerini artırma kararı aldı. Böylece petrol 31 dolar seviyesine kadar geriledi.

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