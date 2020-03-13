Piyasalarda özellikle üç-dört haftalık süreçte koronavirüsünün piyasalarda etkisi yoğun bir şekilde görülüyor. Bugün kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da, çeyrek altın 520,00 lira, Cumhuriyet altını 2.131,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,24 düşerek 320,20 liradan işlem gördü. Altın alıp satmayı düşünen vatandaşlar ise "Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?" sorusuyla ilgili detayları araştırıyor. Uzmanlar altın yatırımı olan vatandaşlar panik alım satım konusunda uyardı.

ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?

Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı.

Analistler, dolar endeksinin, geçen hafta 99,9 ile Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını, son 7 yılın en yüksek seviyelerini test eden altının ons fiyatı ile aynı yönde hareket etmesinin finans piyasalarında "ender rastlanılan bir korelasyon" olduğunu söyledi.