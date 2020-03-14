Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    e ikinci büyük indirim! Depolar 61 TL daha ucuza dolacak

    e ikinci büyük indirim geldi. Sendikası, benzinin nda 51 kuruşluk indirimi duyurdu. Bu hafta 1 litre benzin 1.11 lira düşerken, depoda 61 lira avantaj oldu.



    Petrol     fiyatlarındaki düşüş, pompalara yansıyor. Benzine ikinci büyük indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzinin litre fiyatında 51 kuruşluk indirimi duyurdu. Böylece bu hafta içerisinde benzinin litre fiyatında 1.11 lira düşüş gerçekleşmiş oldu. Son indirimle Ankara'da ortalama 6.13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.62 liraya çekildi. Benzinin litresi İstanbul'da 5.98 liradan 5.47 liraya, İzmir'de ise 6.14 liradan 5.63 liraya geriledi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Benzine ikinci büyük indirim! Depolar 61 TL daha ucuza dolacak
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri