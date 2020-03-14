Petrol fiyatlarındaki düşüş, pompalara yansıyor. Benzine ikinci büyük indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzinin litre fiyatında 51 kuruşluk indirimi duyurdu. Böylece bu hafta içerisinde benzinin litre fiyatında 1.11 lira düşüş gerçekleşmiş oldu. Son indirimle Ankara'da ortalama 6.13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.62 liraya çekildi. Benzinin litresi İstanbul'da 5.98 liradan 5.47 liraya, İzmir'de ise 6.14 liradan 5.63 liraya geriledi.
Benzine ikinci büyük indirim! Depolar 61 TL daha ucuza dolacak
Benzine ikinci büyük indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzinin litre fiyatında 51 kuruşluk indirimi duyurdu. Bu hafta 1 litre benzin 1.11 lira düşerken, depoda 61 lira avantaj oldu.
Petrol fiyatlarındaki düşüş, pompalara yansıyor. Benzine ikinci büyük indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzinin litre fiyatında 51 kuruşluk indirimi duyurdu. Böylece bu hafta içerisinde benzinin litre fiyatında 1.11 lira düşüş gerçekleşmiş oldu. Son indirimle Ankara'da ortalama 6.13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.62 liraya çekildi. Benzinin litresi İstanbul'da 5.98 liradan 5.47 liraya, İzmir'de ise 6.14 liradan 5.63 liraya geriledi.
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