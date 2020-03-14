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    • Ekonomi
    • 14.03.2020 08:24
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    • 14.03.2020 08:24
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    Hükümetten çalışan ye esnek mesai müjdesi

    Son dakika haberi... ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan leri ilgilendiren çok önemli açıklamalarda bulundu. , okulların tatil edilmesinin ardından kamuda ve özel sektörde lere izin verilebileceğini söyledi. İşte Bakan Selçuk'un o açıklamaları.



    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dünyanın birçok ülkesinde etkili olan koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda çalışma hayatı, huzurevleri, kreşler, sağlık hizmetlerine yönelik alınan tedbirleri SABAH'a açıkladı.

    Okulların, kreşlerin tatil edilmesinin ardından bu aşamada annelere genel bir izne ihtiyaç olmadığını belirten Bakan Selçuk, "Türkiye'de vaka sınırlı, aileler nisandaki tatile göre programını yapmıştı. İhtiyaç olduğunda hem kamu hem de özel sektörde düzenlemeler yapılır. İş Kanunu'na göre de uzaktan çalışma, işveren ve çalışan anlaştıkları takdirde zaten mümkün" dedi. SABAH Ankara Bürosu'na konuk olan Bakan Selçuk, şu mesajları verdi:


    KANUNDA SEÇENEK VAR: Eğitim takviminde yer alan ara tatil, tedbirler kapsamında bir hafta öne çekilmiş oldu. Bu doğrultuda bakanlığımız tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri, özel çocuk kulüpleri tatil edildi. Hâlihazırda, 0-6 yaş grubuna hizmet eden 32 bin 542 okul öncesi kuruluş var. Bu kuruluşların yaklaşık yüzde 6'sına bakanlığımız, yüzde 89'una Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılış izni verilmiş durumda. Okulların ve okul öncesi kuruluşların tatil edilmesi sonrası ebeveynlerden birine izin verilmesi konusuna dair gerek İş Kanunu gerekse 657'de kolaylaştırıcı seçenekler var.

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