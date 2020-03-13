Uzaktan eğitim nereden yapılacak? Bakan Selçuk'un, Koronavirüse karşı alınan önlemlerin detaylarına ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamaları sonrası Birçok kişi konu ile ilgili internette arama yapmaya başladı. Peki Uzaktan eğitim nereden yapılacak? | İnternetten eğitime nereden girilecek? İşte detaylar. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada "Ara tatil öne alındı. İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi. Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler." şeklinde konuştu. Açıklamanın ardından uzaktan eğitim hakkındaki detaylar merak konusu oldu.

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