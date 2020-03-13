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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 17:39
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    • 13.03.2020 17:39
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    Kredi ve kredi kartı borcunu kapatmak isteyenlere müjde geldi

    Günümüzde en büyük yardımcılarımızdan olan kredi kartları, aynı zamanda birçok soruna da neden olabilmektedir. Bu yüzden bazı insanlar kredi kartına dokunmamak, kullanmamak gerektiğini savunur. Bu bağlamda kredi ve kredi kartı borcu yapanlara şoke eden bir haber geldi. Borcu olan vatandaşlara müjde niteliğinde bir açıklama yapıldı ve İş sı, Garanti Bankası, Yapı Kredi ve Finansbank tarafından alacakları satıldı. Borç alacaklarının satılması kapsamında devlet tarafından kredi ve kredi kartı borçları indirim yolu açıldı.

    Kredi ve kredi kartı borcunu kapatmak isteyenlere müjde geldi

    Kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşları ilgilendiren bir haber gündeme geldi. Bu bağlamda bazı bankalar tarafından cazip ödeme seçenekleri ile borç kapatma kredisi veriliyor. BDDK tarafından bankalara borçlarınızı temizleyin uyarısı yapıldı. Bu yarı kapsamında pek çok banka alacaklarını satmaya başladı ve bankaların başlattığı batık kredi satışı miktarı rekor seviyelere ulaşırken alacakları satın alan varlık şirketleri ise vatandaşa cazip ödeme seçenekleri ile ödemeyi kolaylaştırıyor. Bu borçlar varlık şirketleri tarafından alınıyor ve borcu olan vatandaşlara cazip ödeme imkanları sunuluyor. Borç faizi hakkında büyük indirimler yapılıyor ve aylık taksit ödeme konusunda da kolaylık sağlanıyor.

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