Kredi ve kredi kartı borcunu kapatmak isteyenlere müjde geldi

Kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşları ilgilendiren bir haber gündeme geldi. Bu bağlamda bazı bankalar tarafından cazip ödeme seçenekleri ile borç kapatma kredisi veriliyor. BDDK tarafından bankalara borçlarınızı temizleyin uyarısı yapıldı. Bu yarı kapsamında pek çok banka alacaklarını satmaya başladı ve bankaların başlattığı batık kredi satışı miktarı rekor seviyelere ulaşırken alacakları satın alan varlık şirketleri ise vatandaşa cazip ödeme seçenekleri ile ödemeyi kolaylaştırıyor. Bu borçlar varlık şirketleri tarafından alınıyor ve borcu olan vatandaşlara cazip ödeme imkanları sunuluyor. Borç faizi hakkında büyük indirimler yapılıyor ve aylık taksit ödeme konusunda da kolaylık sağlanıyor.

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