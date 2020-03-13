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    • 13.03.2020 18:43
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    Son dakika: Corona virüs Türkiye'de kaç kişide var? Koronavirüs hangi ilde görüldü? Korona canlı haritası

    Corona virüs Türkiye'de kaç kişide var? Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne kadar İtalya, İran gibi birçok ülkede görülen koronavirüsü Türkiye'de de görüldü. Türkiye'de ilk Corona virüs hastasının görülmesinin ardından, gözler hastanın hangi ilde olduğuna çevrildi. Vatandaşlar bu kapsamda corona virüsün hangi il ve ilçelerde görüldüğünü araştırıyor. Peki, koronavirüs hangi ilde görüldü? İşte dünya geneli Corona virüs haritası

    Corona virüs Türkiye'de kaç kişide var?

    Corona virüs Türkiye'de kaç kişide var sorusu gündem oldu. Bugün açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs vakasınının 5'e yükseldiğini açıkladı. Açıklamanın ardından gözler Corona virüs Türkiye'de kaç kişide var sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, koronavirüs hangi ilde görüldü? İşte korona canlı haritası...

    CORONA VİRÜS TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE VAR?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs vakasınının 5'e yükseldiğini açıkladı.

    CORONA VİRÜS TÜRKİYE'DE HANGİ İLDE GÖRÜLDÜ?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dün ifade ettim. İli, bölgeyi, detaylı bilgiler aktarabilirdim. Ama biz şu dönemde vatandaşımıza en doğru bilgiyi vermekle sorumluyuz. Ancak kişisel bu anlamdaki mahremiyete de önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Şunu sadece vatandaşımız bilsin. Gereken tüm hassasiyet gösteriliyor. Aile ve temaslı grup dahil olmak üzere. Alınması gereken tedbirlerin alındığına emin olalım. Ben bu kadar söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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