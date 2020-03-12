Vatandaşlar akın etti! Düşük faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar!

Kredi faiz oranları tüm vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Konut kredisi faiz oranlarındaki büyük düşüş ihtiyaç sahiplerinin diğer kredi türlerindeki faizlere gözlerini çevirmesine neden oldu. Bankaları kredi faiz oranlarını yakından takip edenler son dönemde ihtiyaç kredilerini daha sık sorgulamaya başladı.
İŞTE TÜM BANKALARIN İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
2020 yılında düşük faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar belirlenmiştir:
• QNB Finansbank
• ING Bank
• Türkiye Finans Bank
• Türkiye İş Bankası
• Burgan Bank
• Garanti BBVA
• Denizbank
Bankaların kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Bankaların uyguladığı kredi faiz ve vade oranları birbirinden farklıdır. Bu bağlamda bankaların kredi taleplerindeki kullanım şartları ve kapsamında da değişiklik olduğunu söylemek mümkündür.
1.QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi
QNB Finansbank müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına yönelik aylık yüzde 0.89 faiz oranıyla kredi imkan sunuyor. İhtiyaç kredisinin vade oranları ise 3-60 ay arasında değişiklik gösteriyor. Bankanın başvuru koşulları arasında; 18 yaşından büyük olma şartı aranıyor.
İhtiyaç kredisi için gerekli olan evraklar banka tarafından belirlenmiştir:
• Başvuru formu
• Nüfus cüzdanı veya noter tasdikli suret
• Gelir belgesi
• Tapu fotokopisi
• Kira kontratı
• Araç ruhsatı
2.ING Bank İhtiyaç Kredisi
ING Bank, yüzde 0.99'dan başlayan faiz oranlarıyla müşterilerine ihtiyaç kredisi olanağı veriyor. İhtiyaç kredisinden yararlanmak isteyenler 60 aya varan vade ve 3 ay erteleme seçeneğiyle kredi başvurusu yapabiliyor.
3. Türkiye Finans Bank İhtiyaç Kredisi
Banka ihtiyaç sahiplerine yüzde 1.03'ten başlayan faiz oranıyla kredi çekme fırsatı veriyor. Esnek ödeme fırsatı ile bankadan alınan kredi taksitleri kişilerin nakit akışına göre planlanabilir. İhtiyaç kredisine ek olarak müşteriler temel bankacılık işlemlerinden ücretsiz yararlanabilirler.
4. Türkiye İş Bankası İhtiyaç Kredisi
Bankadan alınan ihtiyaç kredisinde yüzde 0.99'dan başlayan faiz oranı uygulanıyor. Faiz oranı müşteri özellikleri, risk durumu, kredi tutarı, vadesi ve diğer kredi bilgilerine göre değişiklik gösterir.
Bireysel ihtiyaç kredisi için talep edilecek belgeler banka aracılığıyla bildirilmiştir:
• Başvuru formu
• Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı ve fotokopisi
• Gelir durumu belgesi
5. Burgan Bank İhtiyaç Kredisi
Burgan Bank standart ihtiyaç kredisi kapsamında 60 ay vadeye kadar yüzde 1.99 faiz oranıyla kredi veriyor. Burgan Bank müşterine ise aynı vade oranıyla yüzde 1.49 faiz imkanı sunuluyor.
6. Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi
Vatandaşların ihtiyaçlarına uygun olarak verilen kredilerin faiz oranları yüzde 1.19 ile 1.49 arasında değişiklik gösteriyor. Bankaya başvuru talebini iletmek için gerekli olan belgeler listelenmiştir:
• Nüfus cüzdanı
• Gelir belgesi
• Emekli belgesi
• Firma belgeleri
7. Denizbank İhtiyaç Kredisi
Denizbank bünyesinde vatandaşlar yüzde 0.99'dan başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisine kolayca başvurabilir, 60 aya varan vade imkanıyla krediyi kullanabilirler. Denizbank tarafından yapılan yasal uyarıda; bankanın onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz oranını değiştirme haklarına sahip olduğu açık bir şekilde belirtilmiştir.
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