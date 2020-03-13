Anlık çeyrek ve gram altın fiyatları günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Altın alıp yatırım yapan on binlerce kişi anlık olarak internet üzerinden güncel fiyatlar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Koronavirüsünün piyasalarda etkisi görülürken altın fiyatları son iki günde düşüşe geçti. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 320 bin liraya geriledi. İşte 13 Mart anlık çeyrek ve gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?