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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 17:25
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    • 13.03.2020 17:25
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    Son dakika: nda düşüş devam ediyor! 13 Mart anlık çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

    Son olarak Türkiye'de görüldüğü açıklanan koronavirüsün piyasalardaki etkisi aktif bir şekilde görülüyor. Üç haftalık süreçte yükselişini sürdüren nda iki gündür düşüş görülüyor. Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları bu kapsamda on binlerce kişi tarafından anlık olarak araştırılıyor. Özellikle vatandaşlar çeyrek, gram, yarım, cumhuriyet ve tam altın fiyatlarını öğrenmek istiyor. Peki, 13 Mart anlık çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum

    Altın fiyatlarında düşüş! Çeyrek ve gram altın ne kadar?

    Anlık çeyrek ve gram altın fiyatları günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Altın alıp yatırım yapan on binlerce kişi anlık olarak internet üzerinden güncel fiyatlar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Koronavirüsünün piyasalarda etkisi görülürken altın fiyatları son iki günde düşüşe geçti. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 320 bin liraya geriledi. İşte 13 Mart anlık çeyrek ve gram altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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