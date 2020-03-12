Üniversiteler tatil olacak mı? YÖK son dakika tatil olan üniversiteler listesi üniversite öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Koronavirüs nedeniyle iş hayatından eğitim öğretim hayatına kadar birçok alanda önlem alınmaya devam ediyor. İlkokul, lise, üniversite öğrencileri de okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Bahçeşehir Üniversitesi, öğrencilerin ve akademisyenlerin kampüse gelmemesi, derslere evden online canlı yayınla katılması kararı aldı. Karar, öğrencilere ve akademik kadroya da bildirildi. Peki, tatil olan üniversiteler hangileri?

YÖK'TEN FLAŞ AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelere ara verilip verilmeyeceği ile ilgili olarak "Meselenin tatile getirilmesini doğru bulmuyorum, kararı devletin alması lazım" dedi.

Saraç, ''Corona Virüsle ilgili tüm üniversitede bir rektör yardımcısı görevlendirildi. Ciddi bir bilgilendirme sürecine başlıyrouz'' ifadelerini kullandı.,

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