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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 14:48
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    • 12.03.2020 14:48
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    : Devlet özel listesi! ?

    açıklamasının ardından sorusu gündeme oturdu. Devlet özel listesi merak ediliyor. Koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından bazı üniversitelerden tatil haberi gelmişti. Bu haberlerin ardından kamuoyunda tüm üniversitelerin tatil edilebileceğine yönelik beklenti oluştu. Peki, üniversiteler tatil olacak mı? Tatil olan üniversiteler hangileri? YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelere ara verilip verilmeyeceği ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

    YÖK son dakika açıklaması! Üniversiteler tatil olacak mı?

    Üniversiteler tatil olacak mı? YÖK son dakika tatil olan üniversiteler listesi üniversite öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Koronavirüs nedeniyle iş hayatından eğitim öğretim hayatına kadar birçok alanda önlem alınmaya devam ediyor. İlkokul, lise, üniversite öğrencileri de okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Bahçeşehir Üniversitesi, öğrencilerin ve akademisyenlerin kampüse gelmemesi, derslere evden online canlı yayınla katılması kararı aldı. Karar, öğrencilere ve akademik kadroya da bildirildi. Peki, tatil olan üniversiteler hangileri?

    YÖK'TEN FLAŞ AÇIKLAMA

    YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelere ara verilip verilmeyeceği ile ilgili olarak "Meselenin tatile getirilmesini doğru bulmuyorum, kararı devletin alması lazım" dedi.

    Saraç, ''Corona Virüsle ilgili tüm üniversitede bir rektör yardımcısı görevlendirildi. Ciddi bir bilgilendirme sürecine başlıyrouz'' ifadelerini kullandı.,

    Tatil olan üniversiteler için diğer sayfaya geçiniz...

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    Haberler Ekonomi YÖK son dakika: Devlet özel tatil olan üniversiteler listesi! Üniversiteler tatil olacak mı?
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