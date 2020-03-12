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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 09:40
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    • 12.03.2020 09:43
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    Son dakika: Küresel piyasalarda koronavirüs depremi!

    Son dakika haberi... Dünyayı esir alan koronavirüs, dünya ekonomisini de derinden sarsmaya devam ediyor. Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle negatif seyrini sürdürürken, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları takip edilecek.



    Avrupa'da Kovid-19 salgınının yayılma hızı artarken, ABD'de vaka sayısının 1.107'ye, ölü sayısının da 32'ye ulaşmasının ardından ABD'nin, Avrupa'dan gelecek uçuşları 30 gün süreyle askıya alması endişeleri artırdı.

    Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) Kovid-19'un "pandemi (salgın)" olarak nitelendirilebileceğini duyurdu. İki hafta içinde, Çin dışında Kovid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını belirten DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıkladı.

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