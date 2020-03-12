Son dakika: Küresel piyasalarda koronavirüs depremi!





Avrupa'da Kovid-19 salgınının yayılma hızı artarken, ABD'de vaka sayısının 1.107'ye, ölü sayısının da 32'ye ulaşmasının ardından ABD'nin, Avrupa'dan gelecek uçuşları 30 gün süreyle askıya alması endişeleri artırdı.



Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) Kovid-19'un "pandemi (salgın)" olarak nitelendirilebileceğini duyurdu. İki hafta içinde, Çin dışında Kovid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını belirten DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıkladı.