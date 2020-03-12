Pandemi nedir? Pandemi hastalık ne demek sorusu gündemin en çok araştırılan konularından birisi oldu. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs nedeniyle "pandemi" ilan etti. Dünya genelinde 4500'den fazla can alan 'katil' koronavirüs, namı diğer 'Kovid-19' salgını pandemi olarak ilan edildi. Peki, pandemi ne demek? Pandemi durumunda neler olur? Pandemiler; bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel addır.

PANDEMİ NEDİR?

Pandemi, dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir. Pandemi durumu virüslerde karşılaşılabilmektedir. Virüsün yayılması ve tutunması pandemik olarak yorumlanmaktadır.