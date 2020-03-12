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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 10:01
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    • 12.03.2020 10:01
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    ? ne demek? Pandemi ilan edilen hastalıklar!

    ? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edildi. Bu gelişmenin ardından ne demek sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Tarihte pandemi ilan edilen hastalıklar sorgulanıyor. Koronavirüs nedeniyle tüm ülkeler acil eylem planına geçmeye başladı. Bir hastalık veya tıbbi durum sadece yaygın olması ve çok sayıda insanın ölümüne yol açması nedeniyle pandemi olarak nitelendirilemez, aynı zamanda bulaşıcı olması gereklidir.

    Pandemi nedir? Pandemi hastalık ne demek?

    Pandemi nedir? Pandemi hastalık ne demek sorusu gündemin en çok araştırılan konularından birisi oldu. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs nedeniyle "pandemi" ilan etti. Dünya genelinde 4500'den fazla can alan 'katil' koronavirüs, namı diğer 'Kovid-19' salgını pandemi olarak ilan edildi. Peki, pandemi ne demek? Pandemi durumunda neler olur? Pandemiler; bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel addır.

    PANDEMİ NEDİR?

    Pandemi, dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir. Pandemi durumu virüslerde karşılaşılabilmektedir. Virüsün yayılması ve tutunması pandemik olarak yorumlanmaktadır.

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