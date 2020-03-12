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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 11:38
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    • 12.03.2020 11:38
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    ? ne kadar? 60 – ne demek?

    En uygun dezenfektan malzemesi olarak görülen uçuşa geçti. Koronavirüsün ülkemizde görüldüğü açıklandı. Açıklamanın ardından kolonyaya hücum edildi. Kolonya fiyatları da yükselişe geçti. Bazı sitelerde ise çılgın fiyatlar verilmeye başlandı. Bir alışveriş sitesinde 5 litrelik kolonya için 200 lira istendi. Uzmanlar kolonyanın içindeki alkol derecesinin önemine dikkat çekiyor. Peki, 60- ne demek? ? İşte detaylar…

    Kolonya fiyatları ne kadar oldu?

    Koronavirüsün Türkiye'de görülmesiyle birlikte kolonya fiyatları uçuşa geçti. Vatandaşlar marketlerde ve temizlik ürünleri satan marketlerde kolonya reyonlarına hücum etti. Vatandaşlar litrelik kolonya almak isterken, temizlik ürünleri satan marketlerde de uzun kuyruklar oluştu. Uzmanlar 60-80 derece kolonya kullanılmasını öneriyor. Peki, 60-80 derece kolonya ne demek? Kolonya virüs öldürür mü? İşte yanıtı!

    KOLONYA FİYATLARI NE KADAR?

    1 litre kolonya fiyatı 12 liradan 35 liraya, 250 ml dezenfektan fiyatı 3.50 TL'den 15 liraya yükseldi. Bazı sitelerde ise çılgın fiyatlar verilmeye başladı. Bir alışveriş sitesinde 5 litrelik kolonya için 200 lira istendi.

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    Haberler Ekonomi Kolonya virüs öldürür mü? Kolonya fiyatları ne kadar? 60 – 80 derece kolonya ne demek?
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