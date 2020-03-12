Kredi faiz oranları tüm vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Konut kredisi faiz oranlarındaki büyük düşüş ihtiyaç sahiplerinin diğer kredi türlerindeki faizlere gözlerini çevirmesine neden oldu. Bankaları kredi faiz oranlarını yakından takip edenler son dönemde ihtiyaç kredilerini daha sık sorgulamaya başladı. Son dönemde ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar oldu? En uygun faiz oranıyla kredi veren banka hangisi? Düşük faizli ihtiyaç kredisi almanın genel şartları nelerdir? İşte, düşük faizli ihtiyaç kredisi veren bankalara dair ayrıntılar… Bankaların kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

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