BDDK, teknolojik ürünlerin satın alınmasında taksitlendirme işlemini özellikle cep telefonu fiyatları üzerinden planlar. 3.500 TL sabit fiyat olarak belirlenirken; bu fiyat üzerinden vade oranları listelenir. Bankalar, müşterilerini mağdur etmemek adına teknoloji mağazalarıyla anlaşma sağlayarak belirlenen vade oranlarında kredi imkanı sunuyor. Birçok banka telefon, teknolojisi kredisi adı altında bu kampanyayı sunarken; bazı bankalar cep telefonu için belirlenen miktarı ihtiyaç kredisi kapsamında değerlendirir. ING Bank'tan cep telefonu kredisi almak isteyenler, "Tekno kredi" isimli kampanyadan yararlanabilirler.
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