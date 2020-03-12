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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 18:36
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    • 12.03.2020 18:36
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    13 Mart Cuma ilkokul, ortaokul ve lise yarın mi? açıklaması!

    'de Koronovirüs vakalarının artmasından sonra milyonlarca veli ve öğrenci okulların tatil olup olmayacağına kilitlenmiş durumda. Okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bakanlığı'yla görüşmeler yapılacağını ve kararın bundan sonra verileceğini açıkladı. Ayrıca bakanlığın yazısında, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinlik müracaatlarına izin verilmeyeceği ve konuyla ilgili tedbirlerin valiliklerce alınacağı kaydedildi. Peki "İlkokul, ortaokul ve lise yarın mi?" olacak mı? Koronavirüs nedeniyle okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

    13 Mart Cuma ilkokul, ortaokul ve lise yarın okullar tatil mi?

    13 Mart Cuma ilkokul, ortaokul ve lise yarın okullar tatil mi? Açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs vakasının görüldüğünü belirtti. Bakan Koca, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." dedi. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından Türkiye genelindeki milyonlarca öğrenci ve veli okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, koronavirüs nedeniyle okullar tatil olacak mı? Okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Milli Eğitim Bakanlığı'yla görüşmeler yapılacağını ve kararın bundan sonra verileceğini açıkladı.

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    Haberler Ekonomi 13 Mart Cuma ilkokul, ortaokul ve lise yarın okullar tatil mi? Koronavirüs tatili son dakika MEB açıklaması!
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