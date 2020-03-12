13 Mart Cuma ilkokul, ortaokul ve lise yarın okullar tatil mi? Açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs vakasının görüldüğünü belirtti. Bakan Koca, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." dedi. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından Türkiye genelindeki milyonlarca öğrenci ve veli okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, koronavirüs nedeniyle okullar tatil olacak mı? Okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Milli Eğitim Bakanlığı'yla görüşmeler yapılacağını ve kararın bundan sonra verileceğini açıkladı.

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