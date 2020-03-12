1 cam şişe 25 dakika elektriğe bedel

Ambalaj sektörünün gelişimine katkıda bulunmak hedefiyle sektörün önde gelen şirketlerini aynı çatı altında buluşturan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), 'Ambalajlı Gıdaları Tercih Et' söylemiyle 2 yıl önce hayata geçirdiği farkındalık kampanyasına bu yıl geri dönüşümün önemini de ekleyerek devam ediyor. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, bütün ambalajların geri dönüştürülebilir ve ekonomiye kazandırılabilir olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "1 alüminyum içecek kutusunu geri dönüştürdüğümüzde bir televizyonu 3 saat çalıştıracak enerjiyi kazanmış oluyor ya da 1 ton kağıdı geri dönüştürerek 17 ağacı kesilmekten koruyoruz. 1 ton plastiğin geri dönüşümü ile saatte 5774 kw elektrik enerjisi tasarruf ediyoruz. Sadece 1 adet cam şişe geri dönüştürerek, bir bilgisayarı 25, bir televizyonu 20 dakika çalıştırmaya yetecek kadar da elektrik tasarrufu elde ediyoruz."
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