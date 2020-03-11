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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 17:45
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    • 11.03.2020 17:45
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    Son dakika: Koronavirüs nı nasıl etkiledi? 11 Mart çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada Türkiye'de koronavirüsün görüldüğünü açıkladı. Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından piyasalardaki güncel durum ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,50 artışla 331,10 liradan tamamladı. Peki, Koronavirüs altın fiyatlarını nasıl etkiledi? çeyrek, gram, yarım altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 11 Mart güncel altın fiyatları

    Koronavirüs altın fiyatlarını nasıl etkiledi?

    Koronavirüsün ülkemizde görülmesiyle birlikte piyasalarda hareketli dakikalar yaşanıyor. Halk arasında güvenilir bir yatırım olarak görülen altın fiyatları bu kapsamda vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün kapanışta Kapalıçarşı'da çeyrek altın 538,00 lira, Cumhuriyet altını 2.202,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,50 yükselişle 331,10 liradan işlem gördü. İşte 11 Mart çeyrek, gram, yarım altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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