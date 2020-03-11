Koronavirüsün ülkemizde görülmesiyle birlikte piyasalarda hareketli dakikalar yaşanıyor. Halk arasında güvenilir bir yatırım olarak görülen altın fiyatları bu kapsamda vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün kapanışta Kapalıçarşı'da çeyrek altın 538,00 lira, Cumhuriyet altını 2.202,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,50 yükselişle 331,10 liradan işlem gördü. İşte 11 Mart çeyrek, gram, yarım altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?