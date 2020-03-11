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    • 11.03.2020 18:17
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    Koronavirüs sonrası dolar ve oldu? İşte 11 Mart anlık canlı dolar ve euro kuru alış satış fiyatı

    Koronavirüs sonrası dolar ve oldu sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüsün ülkemizde görülmesiyle birlikte piyasalarda hareketli dakikalar yaşanıyor. Bugün kapanışta Kapalıçarşı'da çeyrek altın 538,00 lira, Cumhuriyet altını 2.202,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,50 yükselişle 331,10 liradan işlem gördü. İşte dolar ve euro alış satış fiyatı

    Koronavirüs sonrası dolar ve euro ne kadar oldu?

    Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından piyasalardaki güncel durum dolar, euro ve altın fiyatları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Piyasalardaki güncel gelişmeleri merak edenler dolar ve eurodaki son durumu öğrenmek istiyor. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 6,19 seviyelerinde alıcı buluyor. Peki, koronavirüs sonrası dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 11 Mart anlık canlı dolar ve euro kuru alış satış fiyatı

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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