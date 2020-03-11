Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından piyasalardaki güncel durum dolar, euro ve altın fiyatları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Piyasalardaki güncel gelişmeleri merak edenler dolar ve eurodaki son durumu öğrenmek istiyor. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 6,19 seviyelerinde alıcı buluyor. Peki, koronavirüs sonrası dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 11 Mart anlık canlı dolar ve euro kuru alış satış fiyatı

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?