Maske fiyatları ne kadar? Bir maske kaç saat, kaç gün kullanılır? Koronavirüsün Türkiye'de görüldüğünün açıklanmasıyla birlikte maske fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. Maskeyle sokağa çıkılması gerektiğini belirten Koca'nın açıklamasının ardından Corona virüs maskesi fiyatları merak ediliyor.

N95 MASKE FİYATLARI NE KADAR?

N95 maske fiyatları popüler alışveriş sitelerinde modellerine göre değişiklik gösteriyor. Kimi alışveriş sitelerinde fiyatlar 30 liradan başlıyor. Maskenin modeline ve özelliklerine dikkat etmek gerekiyor. Fiyatların 350 liraya kadar çıktığı göze çarpıyor.