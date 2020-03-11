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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 17:08
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    • 11.03.2020 17:08
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    ne kadar? Bir maske kaç saat, kaç gün kullanılır? N95 ?

    ne kadar sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Dün gece saatlerinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs vakasının görüldüğünü belirtti. Yaşanan bu son dakika gelişmesiyle birlikte maske fiyatları hakkında araştırmalarda artış yaşanıyor. Peki, bir maske kaç saat, gün kullanılır? N95 ? İşte merak edilen detaylar

    Maske fiyatları ne kadar? Bir maske kaç saat kullanılır?

    Maske fiyatları ne kadar? Bir maske kaç saat, kaç gün kullanılır? Koronavirüsün Türkiye'de görüldüğünün açıklanmasıyla birlikte maske fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. Maskeyle sokağa çıkılması gerektiğini belirten Koca'nın açıklamasının ardından Corona virüs maskesi fiyatları merak ediliyor.

    N95 MASKE FİYATLARI NE KADAR?

    N95 maske fiyatları popüler alışveriş sitelerinde modellerine göre değişiklik gösteriyor. Kimi alışveriş sitelerinde fiyatlar 30 liradan başlıyor. Maskenin modeline ve özelliklerine dikkat etmek gerekiyor. Fiyatların 350 liraya kadar çıktığı göze çarpıyor.

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    Haberler Ekonomi Maske fiyatları ne kadar? Bir maske kaç saat, kaç gün kullanılır? N95 maske koronavirüsten korur mu?
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